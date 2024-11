Pepè: “Ecco perché con il Napoli saltò. Parlai cinque minuti con Ancelotti”

L’attaccante del Villareal, Nicolas Pepè (29 anni), in un’intervista concessa al The Athletic, ha raccontato un aneddoto legato alla finestra estiva di mercato del 2019, quando sembrava vicinissimo al Napoli:

“Mi sono sentito al telefono con Ancelotti, che allora allenava il Napoli: una chiamata durata cinque minuti. Mezz’ora dopo ne ricevo un’altra, stavolta da Emery. Siamo stati un’ora a parlare, mi ha detto precisamente cosa cercava e cosa si aspettava da me se fossi andato all’Arsenal. E anche se non mastica bene la nostra lingua, mi ha parlato in francese per un’ora intera. Una piccola cosa, ma mi ha colpito, ho sentito il suo desiderio di lavorare con me”.