Carmine Martino è intervenuto per parlare di Napoli su Radio CRC.

Riflessioni del giornalista in particolar modo su Kvara: “Kvara è un calciatore molto importante per il Napoli e dovremmo tutti non essere troppo eccessivi nelle critiche verso di lui. Parliamo di un campione ma non un fuoriclasse. Rispetto al suo primo anno in azzurro ora tutti conoscono le sue qualità e deve cambiare modo di giocare se vuole risultare ancora determinante. Per il Napoli però il suo apporto è molto importante!”.