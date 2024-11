Ghoulam: “Se vinci sempre 1-0 alla fine vinci il campionato”

Faouzi Ghoulam, ex terzino del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Calcio Club in seguito alla partita del Maradona contro la Roma di Ranieri:

“Ricordiamo che dopo l’anno scorso che non è stato importante, arrivare a questi livelli è già una cosa eccezionale. Se riesce a vincere senza essere molto brillante, ripete quello che faceva alla Juve. Ce lo ricordiamo benissimo, se vinci sempre 1-0, alla fine vinci il campionato”.

Ha poi aggiunto, sulla sostituzione anticipata di Kvaratskhelia:

“E’ un segnale per far capire che nessuno è indispensabile. Con una squadra che si gioca lo scudetto, abbiamo bisogno di tutti. Bisogna dare una preferenza ad un certo tipo di giocatori come Kvara, che è un grandissimo calciatore, ma bisogna fare capire a tutti che nessuno è indispensabile“.