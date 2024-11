Gazzetta – Kvaratskhelia deluso dal cambio; la reazione del georgiano al momento della sostituzione

La Gazzetta dello Sport si è soffermato sulla reazione di Khvicha Kvaratskhelia al momento del cambio nella sfida contro la Roma: “Testa ritrovata, sorriso per tutti tranne per uno. Khvicha Kvaratskhelia non è riuscito a nascondere il suo disappunto per la sostituzione, arrivata dopo 67’ di gioco. Il georgiano ha fatto il giro largo, è passato dietro la porta di Meret e poi sembrava dirigersi verso gli spogliatoi, prima di tornare sui suoi passi e virare in direzione panchina. E lì si è sfogato, sbattendo le mani sul campo. Kvara probabilmente era deluso per la sua prestazione, per quel gol divorato dopo 100 secondi”.