Umberto Chiariello ha parlato a Radio Crc di Napoli.

Le sue parole: “Credo non sia giusto fare trionfalismi in questo momento. La stagione è ancora lunga e il Napoli viene da una stagione molto ma molto complicata. Parliamo di una squadra cinica che ha bisogno di poco per fare goal, ma la lotta per la Champions sarà molto difficile data la folta concorrenza. Ora gli azzurri fanno parte di un grande raggruppamento”.