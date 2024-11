Cds – Napoli, Lukaku non esulta da ex ma poi fa un gesto verso la panchina

Il Corriere dello Sport ha analizzato l’esultanza di Romelu Lukaku al gol contro la Roma: “Un soffio in porta col mancino per la vittoria del Napoli contro la squadra nella quale lo scorso anno aveva segnato ventuno reti. Per questo Lukaku ha accolto il gol con rispetto, senza esultare, lasciandosi travolgere dai compagni in un folto abbraccio a coprire volto ed emozioni. Poi, a favore di telecamera, un sorriso e un cenno d’intesa con Conte che indica a distanza. L’allenatore del Napoli esulta e lo ringrazia dalla panchina“.