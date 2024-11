Cds – La vittoria del suo Napoli contro la Roma restituisce il sorriso a Conte

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla vittoria del Napoli contro la Roma per 1-0: “Conte sorpassa di nuovo Inter, Atalanta e Fiorentina e chiude questo terribile mini ciclo ancora lassù, in vetta. Non conferma la sua tradizione positiva all’esordio Ranieri: aveva sempre vinto nei due precedenti, stavolta si è dovuto arrendere in uno stadio che è stato suo 33 anni fa. L’esplosione di gioia finale gli ha restituito il sorriso e il successo dopo 26 giorni, troppi per chi come lui è abituato a nutrirsi di vittorie. Una felicità che Ranieri, invece, dovrà fare il possibile per riportare nello spogliatoio della Roma. Due settimane di cura, i colloqui faccia a faccia, le videochiamate su Whatsapp fra i giocatori non sono bastate a dare la svolta. Per fare risultato giovedì con il Tottenham e lunedì con l’Atalanta bisognerà inventarsi qualcos’altro. Tra la Roma e il Napoli capolista non possono esserci 16 punti di distacco dopo tredici giornate“.