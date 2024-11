Il giornalista Marco Bucciantini ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Calcio Club, soffermandosi sul Napoli capolista:

“Qui si lavora un po’ sulle suggestioni: le squadre così prima o poi smettono di vincere, perché non si può sempre vincere per 1-0. La seconda suggestione: le squadre di Conte finiscono tutte per migliorare. Il Napoli era partito fortissimo, e continua a vincere partite comunque importanti. E’ uscito da un blocco di scontri diretti in testa alla classifica”.