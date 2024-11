L’ex difensore dell’Inter, Giuseppe Bergomi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Calcio Club, soffermandosi sul cambio anticipato di Kvaratskhelia in Napoli – Roma:

“Conte non guarda in faccia a nessuno, per esempio con l’Inter l’ha tenuto in campo. Se Conte si rende conto che può essere sempre determinante e pericoloso non lo toglie. Oggi l’ha tolto presto? Ha sbagliato un paio di uscite“.