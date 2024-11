Top&Flop Napoli-Roma. Il migliore ed il peggiore del match secondo MondoNapoli

Il Napoli vince contro la Roma con il risultato di 1-0 e mantiene il primato in classifica. La rete della vittoria è stata siglata da Romelu Lukaku, nel corso di una partita che si è rivelata molto complicata da sbrigliare. La redazione di MondoNapoli ha individuato rispettivamente il migliore ed il peggiore del match.

TOP – Romelu Lukaku

Se lo merita tutto. Affronta la sua solita partita in cui deve combattere contro tutto e tutti. Nonostante l’agonismo imposto dagli avversari, non ha mai mollato, riuscendo anche a vincere alcuni duelli e conquistando dei falli. Al momento giusto, ecco che gli arriva il pallone giusto, servitogli da un ottimo Di Lorenzo. E lì c’è solo bisogno di metterci il piede per portare a casa sia la vittoria dei suoi che una grande soddisfazione personale, oltre che il primato.

FLOP – Khvicha Kvaratskhelia

L’esatto opposto del suo compagno di squadra. Se il belga ha saputo reagire agli stimoli della partita, il georgiano non è riuscito ad imporsi, finendo per innervosirsi. Dopo pochissimi istanti dall’inizio del match, non capitalizza al meglio un’occasione abbastanza accomodata. Il punto è che non è tanto la difficoltà di questa, ma come il 77 non ci sia arrivato con il giusto impeto. Questo frame è una fotografia del suo match, in cui ha avuto anche delle opportunità, ma non le ha sfruttate come potrebbe e dovrebbe fare.