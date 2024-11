L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto sul presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Secondo il quotidiano c’è bisogno di una ulteriore reazione sul campo per dare continuità al pareggio di San Siro prima della sosta. Per questo la squadra è in ritiro da ieri sera, nel solito albergo di Pozzuoli. Il momento è cruciale e niente va lasciato al caso. Al fianco del gruppo è atteso anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron ha trascorso le ultime due settimane negli Stati Uniti e aveva promesso ai tifosi che avrebbe fatto il possibile per rientrare in tempo per assistere alla partita. De Laurentiis dovrebbe essere in tribuna al Diego Armando Maradona per Napoli-Roma. Il presidente si godrà due spettacoli: il brano “Again” di Pino Daniele, diffuso dallo stadio e la partita degli azzurri con la Roma.