Napoli-Roma, le pagelle MN. Lukaku e Di Lorenzo brillano. Kvaratskhelia non incide

Il Napoli vince contro la Roma con il risultato di 1-0. Gli azzurri riescono a sbrigliare il complicato rompicapo impostogli dai giallorossi grazie alla rete di Romelu Lukaku. Un match che ha visto più di un calciatore mettere anima e cuore affinché arrivasse una vittoria tutt’altro che semplice da conseguire. Di seguito, le pagelle del match a cura della redazione di MondoNapoli.

Alex Meret 6 – Spettatore non pagante del match. Non è letteralmente mai impegnato, se non in una conclusione dalla distanza di Pisilli.

Giovanni Di Lorenzo 7 – Sul gol del vantaggio di Lukaku compie una giocata da interprete principe del ruolo, sbucando alle spalle di Angelino. In una partita in cui c’è da attaccare, si fa notare con qualità in fase offensiva, dove è sempre un pericolo per la retroguardia avversaria. Ottimo anche in fase difensiva.

Amir Rrahmani 6,5 – Poco impegnato nel corso di questa sfida, ma quando è chiamato in causa è sempre attento e partecipe. Sui palloni aerei è invalicabile. Ottimo il suo momento di forma.

Alessandro Buongiorno 6,5 – Si riconferma il leader della difesa. Limita quanto più può un centravanti molto pericoloso come Dovbyk con la sua consueta fisicità. Riesce a farsi notare anche quando c’è bisogno di ribaltare il fronte.

Mathias Olivera 6,5 – Non soffre le fatiche del lungo viaggio di ritorno dagli impegni con la Nazionale. Inesauribile sia in fase difensiva che in quella offensiva: un entrambe, infatti, si fa notare con qualità e generosità.

André-Frank Zambo Anguissa 6,5 – Mezzo voto in meno solo perché è non è troppo preciso quando è il momento di giocare il pallone. Quando però tocca conquistarli, è impareggiabile. Oltre di lui non si passa. È tornato ad essere la diga della mediana partenopea.

Stanislav Lobotka 6,5 – La differenza tra un buon calciatore ed un fenomeno sta tutto in questo: lo sbagliare quanto meno possibile. Lo slovacco è chiamato a dirigere una squadra che fa fatica a scavalcare la rocciosa difesa dei giallorossi. Il compito non lo scoraggia, anzi, lo amministra con la sua solita consuetudine. Perfetto in fase difensiva, dove copre molto bene.

Scott McTominay 6,5 – In partite dove c’è da mettere fisico e potenza, lui risponde presente. Nel primo tempo è molto presente davanti, mentre nel secondo si occupa perlopiù della fase difensiva, facendosi notare di meno davanti. Compie però un grave errore sulla traversa colpita da Dovbyk, dove si perde l’ucraino.

Matteo Politano 6,5 – Ancora una partita molto generosa da parte sua. Arriva molto spesso sul fondo, dove prova sempre a crossare. È molto utile, come di consueto, quando c’è bisogno di coprire.

Romelu Lukaku 7 – Il gol dell’ex arriva sempre. Il belga ha giocato l’ennesima partita gladiatoria, alla disperata ricerca di una girata. Nonostante l’asfissiante marcatura degli avversari, ha tenuto botta. Al momento giusto, trova la zampata del gol dell’1-0.

Khvicha Kvaratskhelia 5,5 – Partita approssimativa da parte del georgiano. Dopo un solo minuto, arriva troppo leggero su un pallone molto invitate. È il racconto della sua partita: c’è la possibilità di far male, ma non l’intensità e la cattiveria.

SOSTITUZIONI

David Neres 6 – Entra con brio e fantasia come suo solito, avendo però poche opportunità per mettersi in luce, tra cui una conclusione uscita fuori di pochissimo nei secondi finali del match. Attento in fase difensiva.

Giovanni Simeone s.v

Pasquale Mazzocchi s.v.

Michael Folorunsho s.v.

All. Antonio Conte 7 – Una vittoria di quelle che costruiscono i grandi successi di una stagione. La Roma di Ranieri è ben imposta e limita al meglio le sfuriate offensive degli azzurri. Tuttavia, il tecnico leccese non ha mai mollato la presa, insistendo sulla partita proposta. In questo tipo di partite, ciò che conta è essere sempre sul pezzo e aspettare l’occasione giusta. Un compito svolto alla perfezione dai partenopei, che hanno interpretato il loro lavoro egregiamente. Se dal punto di vista della mentalità c’è stata un’importante crescita, questo lo si deve soprattutto a Conte, maestro nel motivare i suoi calciatori.