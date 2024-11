L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla gara di oggi tra Napoli e Roma. Secondo il quotidiano nella gara di oggi c’è anche un po’ di scaramanzia da sfruttare per gli uomini di mister Conte. Gli azzurri infatti hanno sempre vinto la prima gara dopo la pausa delle nazionali, è successo a Cagliari con un perentorio 0-4 e ad Empoli per 0-1. Adesso però bisogna farlo anche al Maradona, dove si torna dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta, e quindi vincere per riprendersi la vetta solitaria della classifica. Oggi per l’occasione sarà presente anche il presidente Aurelio De Laurentiis, rientrato da poco dal suo viaggio a Los Angeles.