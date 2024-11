L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla vigilia di Napoli-Roma in casa azzurra. Secondo il quotidiano Antonio Conte, come accaduto nelle scorse gare casalinghe, ha scelto di far svolgere il classico ritiro prepartita alla squadra. L’allenatore del Napoli, dopo aver concesso alcune ore libere dopo la rifinitura, ha deciso per il ritiro prima della partita contro la Roma in una struttura alberghiera di Pozzuoli. Antonio Conte ha dunque ripetuto il consueto rituale per le gare interne allo stadio Maradona portando la squadra in ritiro prima del match. Una scelta di rottura rispetto al passato in cui il ritiro pre-gara restava quasi sempre facoltativo.