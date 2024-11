L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul mercato di gennaio del Napoli. Secondo il quotidiano il Torino ha dei contatti continui con l’agente di Giovanni Simeone. I granata vorrebbero il Cholito in prestito con diritto di riscatto mentre Aurelio De Laurentiis, non accetta questa formula e cederebbe l’argentino solo a titolo definitivo o con un obbligo di riscatto intorno ai 15 milioni di euro. Il patron non sarà l’unico da convincere, perché anche Antonio Conte non vorrebbe far partire Simeone a gennaio ed il muro del Napoli sembra difficile da scalfire. Il tecnico azzurro ha grande stima nell’attaccante argentino e in caso di cessione vorrebbe comunque un sostituto.