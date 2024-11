L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto sulla vigilia degli azzurri in vista della partita Napoli-Roma. Secondo il quotidiano il Napoli farà stamattina l’ultima prova generale alla vigilia della partita contro la Roma, con la rifinitura in programma a Castelvolturno. Poi gli azzurri aspetteranno il fischio d’inizio della sfida contro i giallorossi in ritiro, nel solito albergo a Pozzuoli. A Fuorigrotta al fianco di Conte e dei giocatori ci saranno 50mila tifosi: i biglietti sono esauriti già da una settimana. Intanto da Castelvolturno ci sono due buone notizie. Le Nazionali stavolta non hanno prodotto danni e Conte ha avuto anche delle risposte importanti. McTominay e Olivera si sono subito uniti ai compagni per lavorare in vista della gara contro la Roma. Sospiro di sollievo anche per Lukaku rientrato in anticipo in Italia.