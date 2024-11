L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul 13esimo turno di Serie A che inizierà oggi. Secondo il quotidiano oggi c’è Milan-Juve, ma la classica di San Siro sembra più a uno spareggio Champions. Per la testa della classifica si gioca altrove: in chiave scudetto, le partite sono Verona-Inter e Parma-Atalanta oggi e Napoli-Roma-domani. Il Napoli deve difendere il primo posto dagli assalti delle seconde. Ci sono anche Fiorentina e Lazio, in campo domani, oggi giocano le due squadre nerazzurre. Inter e Atalanta potrebbero passare la notte in cima, a più due sul Napoli, però devono vincere sui campi di due squadre che devono salvarsi. Non sarà facile, ma neppure impossibile. Questo in attesa che domani Conte faccia il primo esame alla nuova Roma di Claudio Ranieri.