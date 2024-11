L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su un aspetto riguardante Matteo Politano. Secondo il quotidiano Politano è un ex della sfida, alla Roma è cresciuto e ha vinto a livello giovanile, a Napoli è invece diventato grande e campione d’Italia. Come Kvaratskhelia, in questi mesi ha messo in mostra una straordinaria predisposizione al sacrificio e come il georgiano non segna in casa dalla sfida contro il Monza. Due mesi da maratoneta, per gioire per gli acuti dei compagni e per i successi di squadra. Ora Politano vuole sbloccarsi, ritrovare la via del gol e quella sensazione che solo il boato del Maradona sa dare. Inizia il secondo tempo, largo alla fantasia: Napoli aspetta le magie di Kvaratskhelia e Politano per continuare a sognare.