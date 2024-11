L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui tifosi che domani saranno presenti al Maradona. Secondo il quotidiano nelle ultime sei partite casalinghe sono stati circa trecentomila gli spettatori presenti al Maradona e domani ce ne saranno altri 50mila. Sarà dunque un altro tutto esaurito domani, con biglietti introvabili da giorni, per spingere il Napoli alla vittoria. Ora gli unici biglietti disponibili sono quelli per la partita contro la Lazio dell’otto dicembre, dove ieri è iniziata la vendita per i possessori di Fidelity Card e già i biglietti sono andati a ruba. Attualmente la caccia al biglietto va parallela al calcio, basti pensare che con l’Atalanta erano 51mila spettatori, e domani potrebbe essere lo stesso numero.