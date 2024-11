Focolari: “La Roma non impensierirà il Napoli”

Furio Focolari, giornalista romano, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, in vista di Napoli – Roma:

“Onestamente non so proprio come l’attuale Roma possa impensierire il Napoli. La classifica dei giallorossi non rispecchia il valore della rosa, ma la gara di domenica è molto complicata, nonostante l’arrivo di Ranieri. Dietro si può mettere anche il ‘pullman’ davanti alla porta, ma poi serve qualcuno che butti la palla dentro. L’unica possibilità è quella di non subire gol e di provare, con una giocata per esempio di Dybala, se giocherà, a fare il colpaccio”.