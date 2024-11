Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Canale 8, ai microfoni dell’emittente radiofonica si è espresso così: “Parole Marotta? Ha amplificato ancora di più la questione, a livello comunicativo un autogol ma credo non lo convalideranno (ride, ndr). Non lo pagherà perché non glielo faranno notare o al massimo un 5% lo dirà. Chi si mette ad attaccare Marotta?

Poi noi non siamo rappresentati in quegli studi e dico a Conte e ADL di non mollare un centimetro perché abbiamo da sempre tutti contro. Io avrei citato anche Napoli-Parma col rigore revocato e non Empoli-Napoli perché la ginocchiata c’è! Non fatevi fregare dal racconto, Anjorin dell’Empoli neanche protesta. Altri club invece hanno dietro tantissimi per spingere altri messaggi”.