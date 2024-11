Borja Valero, ex calciatore, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio ha parlato di Romelu Lukaku, suo compagno ai tempi dell’Inter. Queste le sue dichiarazioni: “Lukaku? Sicuramente il percorso di questi ultimi anni, anche a livello psicologico, qualcosa hanno dovuto influenzare su di lui. Secondo me questo lo ha fatto un po’ cambiare, maturare sicuramente. Però quando si mette insieme a Conte sembra rinato nuovamente, perché lo capisce bene il gioco di Conte che è molto centrato sulle due punte, e quando ha una punta come lui che in Italia fa assolutamente la differenza credo che sia importante.

I miei tre centrocampisti prefetiti in Serie A? Io ho sempre avuto un grandissimo debole per Zielinski, ora lo vediamo all’Inter i suoi anni migliori li abbiamo visti a Napoli. È un giocatore di livello superiore al resto. Poi ovviamente Calhanoglu credo che sia tra i migliori, è uno che mi piace molto come interpreta il ruolo. Poi anche se non è proprio un centrocampista, mi piace molto Suslov del Verona, credo che è un giocatore molto interessante“.