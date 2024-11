Viaggi di lusso: Noleggia yacht negli Emirati Arabi Uniti con vele per l’Italia

Mentre le crociere sono un’opzione popolare tra i turisti, la navigazione in yacht è un’opzione piuttosto esotica. Avete mai immaginato di navigare per i mari? O forse vi piacerebbe noleggiare uno yacht con un capitano e rilassarvi a bordo? Una navigazione dagli Emirati Arabi Uniti all’Italia è un viaggio straordinario in entrambi i sensi. Ma prima, esplorate le opzioni disponibili per il noleggio Yacht a Dubai Marina, e i tipi di avventure a vela, disponibili per i turisti.

Passo 1: Selezionare il tipo di navigazione

Gli yacht a noleggio sono fondamentalmente barche a noleggio che vi portano da una destinazione all’altra. Rilassarsi su una barca a Dubai Marina e navigare attraverso diversi mari sono cose diverse. Per la seconda opzione, potreste aver bisogno di un equipaggio professionale o almeno di un assistente a bordo. Esistono tre tipi principali di yacht a noleggio:

A scafo nudo. L’imbarcazione viene noleggiata da voi e dalla vostra azienda. In questo caso, potrebbe essere necessario un piccolo corso di preparazione per imparare tutti i dettagli tecnici.

Con skipper. La società di noleggio vi fornisce uno skipper che controlla il viaggio.

Con equipaggio. Si noleggia uno yacht con un equipaggio completo. Può trattarsi di capitano, skipper, cuoco, cameriere, ecc.

Se non avete mai provato l’esperienza della navigazione prima d’ora vi consiglio di pensare all’opzione di ingaggiare uno skipper per la vostra avventura a bordo della barca a vela. La rotta dalla regione degli Emirati Arabi Uniti quella dell’Italia attraversando il Golfo Persico e il Mar Rosso per poi arrivare al Mar Mediterraneoincludendo la traversata del Canale di Suez e il superamento di diversi fiumari non è certo un tragitto semplice da affrontare.

Fase 2: Scegliere lo yacht migliore

Avrete bisogno di un’imbarcazione comoda, con spazio sufficiente e misure di sicurezza. Non si tratta necessariamente di uno yacht esotico a noleggio. Tuttavia, avete bisogno di un’imbarcazione affidabile con attrezzature ad alta tecnologia. Considerate questi fattori:

Il numero di persone per il noleggio di uno yacht. Calcolate anche l’equipaggio. Di solito, gli yacht sono classificati come barche per 20, 30, 40 o 60 persone.

Velocità. Se volete rilassarvi e non avere fretta, considerate le opzioni standard e più economiche. Alcuni viaggiatori, invece, preferiscono le barche veloci.

Prezzo. Il noleggio di uno yacht standard a Dubai può costare circa 1.500 euro al giorno. Nel frattempo, un superyacht dal design elegante o futuristico parte da 2.000 euro all’ora.

Caratteristiche. Uno yacht per un viaggio di più giorni richiede un bagno, camere da letto, prese di corrente, cucina (o bar), ecc. Tra le dotazioni aggiuntive, è possibile acquistare frigoriferi, vasche idromassaggio a bordo, barbecue elettrico, altoparlanti, ecc.

Sicurezza. Ogni yacht richiede giubbotti di salvataggio e certificazione.

Se siete completamente inesperti nel noleggio di yacht, contattate il servizio di noleggio e chiedete assistenza. Di solito i turisti scelgono marchi di yacht conosciuti in tutto il mondo come Azimut noleggio, Sky Walker, Fairline, Nedship, ecc.

Fase 3. Pianificare le attività a terra

Dal momento che il viaggio inizia dagli Emirati Arabi Uniti, pensate alle migliori attività da provare negli Emirati Arabi durante il vostro soggiorno. Prima di noleggiare uno yacht a noleggio, fate shopping e visitate le attrazioni e i ristoranti locali. Potreste anche desiderare un’esperienza in supercar con Ferrari, Bentley e altri veicoli di lusso.

Se avete intenzione di scendere a bordo durante il viaggio a noleggio, pianificate le vostre visite ad Abu Dhabi, Muscat, Alessandria, ecc. Alcuni turisti preferiscono vedere diversi Paesi europei prima di concludere il viaggio in Italia. Pensate a Lisbona e alle città spagnole.

In conclusione: Scegliere in base alle priorità e al budget

Navigare attraverso il Golfo Persico, il Mar Mediterraneo e il Mar Rosso in un unico viaggio è un’esperienza indimenticabile. Se avete intenzione di noleggiare yacht di lusso per questa avventura, assicuratevi di scegliere un’opzione affidabile e altamente tecnologica. Il viaggio è piuttosto lungo e la vostra sicurezza deve essere una priorità. Non dimenticate però la comodità e le emozioni. Scegliete modelli lussuosi per noleggiare uno yacht o imbarcazioni di dimensioni familiari, a seconda dei vostri piani.