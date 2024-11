TuttoSport – Napoli, Novembre è da sempre un mese favorevole alle squadre di Conte

Come riportato da Tuttosport, il mese di novembre storicamente è sempre stato un mese positivo per Antonio Conte e le sue squadre, però con gli azzurri non ha ancora vinto una gara questo mese: “Il Napoli riprende la sua corsa, dopo la sosta, da primo in classifica per la seconda volta consecutiva. Gli azzurri non hanno ancora ottenuto una vittoria nel mese di novembre, un periodo che storicamente ha rappresentato un momento favorevole per le formazioni allenate da Conte: dalla stagione 2011-12 le sue squadre hanno collezionato 19 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte nelle 28 sfide disputate in questo periodo dell’anno“.