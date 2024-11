TuttoSport – Napoli, Conte avrà tutti a disposizione; non accadeva dal 4 ottobre

Stando a quanto riporta Tuttosport, per la prima volta dopo diverso tempo Antonio Conte avrà a disposizione tutti i componenti rosa: “Una notizia che sicuramente farà sorridere Antonio Conte: con il rientro dal Sudamerica di Mathias Olivera il tecnico, per la prima volta dallo scorso 4 ottobre (per la gara giocata e vinta al Maradona contro il Como), avrà tutti i calciatori della rosa a disposizione. Durante questo periodo, invece, aveva dovuto fare a meno di Olivera e per alcune gare di Meret, oltre di Folorunsho che era mancato per problemi di influenza. Negli ultimi giorni aveva dovuto fronteggiare alcune preoccupazioni, in primis quelle legate a Big Rom, rientrato acciaccato dopo l’impegno del Belgio contro l’Italia: ha già smaltito l’infiammazione al ginocchio e ha ripreso ad allenarsi con il resto della squadra“.