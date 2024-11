Tmw – Napoli, sondato Omeragic per la difesa. La situazione

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Napoli ha sondato il giovane difensore Becir Omeragic. Si tratta di un calciatore svizzero classe 2002 che milita nel Montpelier, dove sta ben figurando. La sua valutazione si aggira sui 6-7 milioni di euro, e vedrebbe la società francese favorevole ad una sua cessione in prestito con obbligo di riscatto, visto il desiderio di far cassa. Si tratterebbe in ogni caso di una plusvalenza, visto che è arrivato a parametro 0. C’è da battere anche la concorrenza di altre due società italiane come Torino e Milan, anch’esse vigili sul calciatore.