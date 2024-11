Tiribocchi: “Napoli-Roma? La vera sfida è l’attacco delle due squadre, vi spiego”

Simone Tiribocchi, ex attaccante, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del big match Napoli-Roma. Ecco cosa ne pensa:

“Lukaku e Dovbyk sono la sfida nella sfida tra Napoli e Roma, perché si tratta di attaccanti che possono essere decisivi per le rispettive compagini. Conte ha voluto sin dalla sua forma il belga e sa come utilizzarlo. Secondo me Ranieri dovrebbe mettere maggiormente in condizione l’ucraino di guardare più la porta avversaria e meno far giocare i compagni, favorendone l’inserimento, come è accaduto invece sino a questo momento. Ranieri è una novità importante in casa Roma, si trova dinanzi a un impegno difficile e in questa fase dovrà pensare innanzitutto a compattare l’ambiente. Per il Napoli la partita con la Roma è importante perché gli azzurri vorranno continuare a tenere il primato in massima serie. Mi aspetto una gara intensa, fisica e spigolosa, sicuramente complicata per entrambe le squadre. Lobotka per il Napoli è un ritorno importante: lo slovacco, come si è notato nelle ultime partite, è un giocatore insostituibile. Il centrocampo giallorosso è pieno di punti interrogativi, di certo non penso che andrà uomo contro uomo a tutto campo, come accadeva con Juric. Konè è il giocatore più talentuoso, è molto prestante anche dal punto di vista fisico, ha pure siglato un gran gol a Firenze”.