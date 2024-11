Ssc Napoli, in commercio il maglione per Natale 2024: prezzo e dettagli

La Ssc Napoli, attraverso i suoi canali ufficiali, ha reso noto che è in vendita il maglione natalizio per il 2024. Come già accaduto negli ultimi anni, la società ha realizzato un maglione da poter indossare nel periodo di Natale. Di seguito, la descrizione fornita sullo store ufficiale.

“Il nuovo maglione di Natale tricot è il capo perfetto per i tifosi che vogliono celebrare le festività con un tocco di eleganza partenopea. Il maglione presenta una tonalità di azzurro retrò ed è impreziosito dai loghi SSC Napoli e EA7. Il design include un pattern a maglia jacquard con fiocchi di neve bianchi e piccoli palloni da calcio, alternati ad alberi di Natale. Il girocollo, i polsini e l’orlo a coste garantiscono una vestibilità comoda e calda, ideale per le fredde giornate invernali. Un dettaglio unico è la scritta SSC Napoli 10 inserita sul retro, a celebrare la passione e il senso di appartenenza che contraddistingue i veri tifosi. Perfetto da indossare durante le festività o come regalo speciale per i supporter azzurri, questo maglione unisce lo spirito natalizio all’orgoglio partenopeo, rendendolo un capo immancabile nel guardaroba di ogni appassionato della SSC Napoli. 100% acrilico”.

Il prezzo per l’acquisto è di 69 euro.