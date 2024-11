Sky – Tegola per Ranieri, Dybala e Hummels partiranno in panchina contro il Napoli: i dettagli

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Paulo Dybala e Mats Hummels rischiano di partire dalla panchina nella sfida contro il Napoli di Conte, primo match del terzo ciclo di Ranieri alla guida dei giallorossi. L’argentino prosegue con il lavoro differenziato, mentre il tedesco è tornato ad allenarsi in gruppo dopo l’influenza dei giorni scorsi. Tuttavia, entrambi sembrano destinati a non partire titolari, anche in considerazione dei difficili impegni che seguiranno la sfida contro la capolista.