Sky – Kvaratskhelia, nodo clausola: ballano 20 milioni. La situazione

La redazione di Sky Sport ha diffuso delle novità per quanto riguarda il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. La questione, particolarmente spinosa visto lo stipendio percepito dal georgiano, è tra le più discusse in casa Napoli. Secondo quanto riportato però dall’emittente, il vero nodo non sta tanto nello stipendio, ma nella clausola rescissoria.

“Il nodo non è tanto sull’ingaggio (6 milioni la proposta, 8 la richiesta) ma sul valore da dare alla clausola rescissoria: il Napoli non vorrebbe scendere sotto i 100 milioni, l’entourage del giocatore ritiene 80 milioni la cifra più congrua”