Rinnovo Meret e futuro Bonny: le dichiarazioni di Alessandra Vaccaro a Radio Goal

Alessandra Vaccaro, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal in cui ha aggiornato sulla situazione del rinnovo di Meret. “Ho parlato con l’entourage di Meret e c’è ancora una certa distanza per il rinnovo, ma non è abissale. L’accordo non è stato ancora trovato, ma c’è ottimismo rispetto a qualche settimana fa, quando sembrava che tutto stesse saltando.”

Vaccaro ha chiarito anche le cifre circolate riguardo all’ingaggio del portiere: “Ho letto di un possibile raddoppio dell’ingaggio di Meret, ma in realtà la sua richiesta è di un 20% in più rispetto al suo stipendio attuale. Si tratta comunque di una cifra compatibile con il tetto ingaggi del Napoli, quindi il rinnovo è abbordabile.”

Inoltre, la giornalista ha anticipato la possibilità di un rinnovo con opzione, come accaduto l’anno scorso: “L’entourage di Meret e lo stesso portiere sono aperti a qualsiasi tipo di soluzione.”

Infine, riguardo a Bonny, Vaccaro ha dato una notizia importante: “Mi è stato confermato che a gennaio non arriverà al Napoli, ma è più probabile che l’affare si concretizzi in estate.”