Paganini: “Su Zirkzee anche il Napoli, che ha fatto un sondaggio, mentre dall’Atalanta sondaggio per Raspadori”

Il giornalista Paolo Paganini ha parlato ai microfoni di TMW Radio nel corso del programma Maracanà, trattando in particolar modo temi riguardanti il mercato. Da registrare l’interesse del Napoli per Zirkzee, con gli azzurri che sembrano starsi muovendo a 360 gradi, ma anche di un forte interessamento dell’Atalanta per Raspadori, per cui avrebbe chiesto informazioni. Queste le sue parole: “Intanto bisogna dire che su Zirkzee al momento c’è anche il Napoli, che si sta muovendo a 360 gradi. Zirkzee per la Juventus sarebbe un’operazione in prestito secco, con il discorso di un possibile trasferimento a giugno e questo andrebbe ad implicare una cessione di Vlahovic. Hanno anche provato a rinnovare il serbo ma tra le parti c’è sia distanza che freddezza. Ci sono per i bianconeri anche altre piste, ma con Zirkzee si eviterebbero problemi di ambientamento. Mi risulta che per Lookman l’interesse del PSG è rimasto invariato, ed è nella lista della spesa del club parigino. Resta da capire se l’Atalanta a gennaio si può privare di uno come Lookman, anche se mi risulta che ci sia stato un sondaggio per Raspadori, che è un possibile paracadute”.