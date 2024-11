Napoli-Roma, svelato l’orario della conferenza stampa di Antonio Conte

Antonio Conte, allenatore del Napoli, presenterà domani venerdì 22 novembre in conferenza stampa la partita di campionato contro la Roma, che si disputerà il giorno domenica 24 novembre alle ore 18:00. L’evento, che fa seguito alla pausa delle Nazionali, potrà essere utile per raccontare le condizioni dei vari azzurri, come si è lavorato in queste due settimane e come si arriva ad una sfida che può essere fin troppo sottovalutata dall’ambiente. L’orario di inizio questa è fissato per le ore 14:30.