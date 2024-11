Minuti Giocati dai Calciatori Nazionali della Serie A: La Classifica per Club

La Serie A italiana è rinomata non solo per il talento internazionale ma anche per i suoi giocatori nazionali che rappresentano le rispettive squadre. Una recente statistica pubblicata da transfermarkt.it mostra i minuti giocati dai calciatori nazionali convocati fino alla nazionale U19, suddivisi per club, e offre uno sguardo interessante su come i giocatori italiani stanno performando nel campionato.

l’Inter guida la classifica con un totale di 1799 minuti giocati dai suoi calciatori nazionali, segnando 4 gol. Il Milan, nonostante abbia giocato meno minuti (1561), ha segnato un gol in più (5). Il Napoli segue da vicino con 1536 minuti giocati e 4 gol segnati.