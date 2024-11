Luigi De Laurentiis: “Troppe critiche in questo calcio, mio padre insultato da primo in classifica”

Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha tenuto una lunga conferenza in cui ha parlato anche del Napoli di suo padre Aurelio: “Ho visto insultare mio padre quando era primo in classifica, è troppo. Bisogna sempre trovare il capro espiatorio, anche con il Bari in Serie A, ormai è questo il calcio. Se ad esempio arrivi in Conference e l’anno dopo fai quindicesimo e resti in Serie A la situazione sarebbe la stessa. I soldi delle plusvalenze ci hanno permesso di sopravvivere. L’anno scorso ci sono stati una serie di errori con tutti acquisti sbagliati”.