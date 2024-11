La Serie A 25/26 inizia una settimana dopo? Inter e Juventus sono già favorevoli. I dettagli

La Serie A 2025/26 inizia una settimana dopo rispetto a quanto accade di solito? È un’ipotesi venuta fuori nella riunione tra i 20 rappresentanti delle squadre di Serie A di ieri. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, questa proposta vede favorevoli Inter e Juventus, le due formazioni italiane che parteciperanno al Mondiale per Club che si terrà in quest’estate. La data proposta è il weekend del 23/24 agosto. Si è discusso anche delle questioni relative al calendario per le competizioni europee, oltre che della campagna estiva di calciomercato. Questo organizzarsi con maggior precisione servirà al fine di preparare al meglio la stagione 2025/26, poiché al termine di essa si disputeranno i Mondiali, i primi a 48 squadre.