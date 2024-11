Il Mattino – Napoli-Roma, la Curva B prepara una coreografia per Ciro Esposito. I dettagli

L’edizione odierna de Il Mattino scrive a proposito di un’iniziativa della Curva B per la partita Napoli-Roma, in programma per domenica 24 novembre alle ore 18:00. Secondo quanto riportato dal quotidiano, gli ultras ricorderanno Ciro Esposito (giorno in cui sarebbe caduto il suo quarantesimo compleanno), tifoso napoletano morto a seguito di un colpo di pistola ricevuto dall’ultrà romanista Daniele De Santis. In sua memoria, verrà sventolato un bandierone con la sua immagine. L’invito è quello che tutti partecipino a questa coreografia. In curva, ci sarà anche la madre del ragazzo, Antonella Leardi, fondatrice dell’associazione Ciro Vive.