Il Mattino – Napoli, da Buongiorno ad Anguissa; tutti i capitani del Napoli

Secondo Il Mattino, il Napoli, oltre a Giovanni Di Lorenzo, ha almeno altri cinque calciatori che potrebbero, grazie alla loro leadership, indossare la fascia di capitano: “Innanzitutto c’è Alessandro Buongiorno, Conte lo ha già investito dei gradi di “capitan futuro”. Con lui sa di poter contare su una discreta montagna di personalità; poi c’è Stanislav Lobotka, leader indiscusso della Nazionale slovacca. Ecco perché Lobotka non rinuncia neppure alla partita (inutile) con l’Estonia in Nations League, facendo per certi versi arrabbiare il club azzurro. Si è leader anche per questo: per dare l’esempio; tra i capitani del Napoli c’è senza dubbio Amir Rrahmani, capitano del Kosovo: leader vero, la scorsa notte ha ordinato ai suoi compagni di squadra di abbandonare il terreno di gioco durante Romania-Kosovo, perdendo la partita a tavolino; la lista prosegue con Frank Zambo Anguissa, vice capitano del Napoli e della Nazionale camerunense, il suo carisma è indiscusso; Infine Romelu Lukaku, leader della Nazionale belga e vice-capitano dopo De Bruyne. Di sicuro uno dei capitani senza fascia del Napoli“.