Di Marzio – Ufficiale dalla Serie A la richiesta di una finestra di mercato dall’1 al 10 giugno

Come riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale la Federazione mondiale ha dichiarato che consentirà alle associazioni affiliate dei club partecipanti alla nuova Coppa del Mondo per club di aprire la loro finestra di mercato dal 1° al 10 giugno 2025.

La Serie A oggi 21 novembre 2024 ha chiesto ufficialmente di poter avere una finestra di mercato anticipata dal 1 al 10 giugno per poter tesserare in anticipo rispetto al 1 luglio per tesserare i giocatori per la nuova stagione sportiva 2025/26. Una richiesta principalmente dedicata per le partecipanti al mondiale per club in modo da poter far giocare i nuovi tesserati già dal 15 giugno (data di inizio della competizione). Adesso si aprirà un tavolo di lavoro e discussione per valutare questa richiesta e poi la decisione finale spetterà al Consiglio Federale.