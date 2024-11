Il Mattino – Amarezza e delusione per Kvara: la sua Georgia fuori dalla Nations League

Niente da fare per la Kvaratskhelia, la sua Georgia non è riuscita ad ottenere la qualificazione in Nations League. C’è grande amarezza per l’esterno azzurro e il Mattino a tal proposito scrive: “Delusione, attesa e ambizione. Sono i sentimenti che Khvicha Kvaratskhelia ha messo nella valigia ieri di rientro dalla Repubblica Ceca dove la sua Georgia ha fallito la promozione in Nations League. Kvara ci ha provato, ha cercato come sempre di vestire i panni del trascinatore ma è stato costretto ad incassare il ko con tanto di delusione per l’epilogo e la posizione nel raggruppamento”.