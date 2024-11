Crespo: “Lukaku? Utilizza solo la potenza, Lautaro è più completo e difficile da marcare”

Hernan Crespo, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Si è parlato a proposito delle prospettive stagionali dei partenopei, oltre che di un confronto tra Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, i due totem offensivi delle due squadre. Di seguito, il suo intervento.

“Napoli primo? È ancora presto, i conti si fanno in primavera. Adesso gli azzurri sono avvantaggiati perché non hanno impegni internazionali, ma penso che l’Inter saprà trovare l’equilibrio nel gestire i suoi giocatori e così allungare. Lautaro? Credo sia un mix di alcuni argentini. In area è micidiale come Aguero. In acrobazia mi rivedo in lui, anche se sui colpi di tacco deve migliorare… Di testa è forte come Batistuta, ma non ha la stessa potenza. E poi è rapido, quando parte in contropiede, non è semplice sfilargli il pallone. Chiedete a un difensore se preferisce marcare Lautaro o Lukaku, e sentiamo la risposta. Secondo lei qual è? È molto più difficile fermare Lautaro, perché ha più qualità. Lukaku utilizza solo la potenza, mentre Lautaro è più completo”.