Cds – Napoli-Roma, dubbio per la fascia sinistra; chance per Spinazzola?

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Antonio Conte, ha un solo dubbio per quanto concerne la formazione titolare da schierarecontro la Roma, legato a Mathias Olivera: “L’ultimo a rispondere all’appello post nazionali del centro sportivo di Castel Volturno sarà Mathias Olivera: oggi arriverà in Italia, dopo l’ottima prestazione con l’Uruguay nella qualificazioni al Mondiale contro il Brasile. Sarà dunque Antonio Conte a valutare le condizioni del laterale, in un ballottaggio con Spinazzola che resta dunque l’unico dubbio di formazione in vista della sfida alla Roma. Olivera è diventato il padrone della fascia sinistra, ma le trasvolate oceaniche e le infinite trasferte per rispondere alle convocazioni della Celeste hanno già inciso in maniera determinante sulle scelte di formazione nel recente passato: a Empoli, dopo la sosta precedente, Conte lo ritrovò praticamente un giorno prima di giocare e dunque fu Spinazzola a partire dal primo minuto. Spina, tra l’altro un ex come Lukaku, è pronto a giocarsi le sue chance anche in questo caso: non resta che attendere domani, quando Mati tornerà a Castel Volturno per allenarsi e il tecnico e gli staff valuteranno le sue condizioni“.