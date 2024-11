Cds – Napoli, attacco tra i peggiori delle prime di Serie A: Lukaku vuole dare una scossa

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, l’attacco del Napoli è il peggiore tra le prime sei squadre in classifica in Serie A e Romelu Lukaku, vuole invertire la rotta sotto questo punto di vista: “Romelu Lukaku ritrova ancora il suo passato: dopo l’Inter, c’è la sfida alla Roma. In fatto di gol, al momento, è a secco da due giornate: sinistro flash al Milan in una notte cruciale per le ambizioni della squadra e poi silenzio con Atalanta e Inter. Risparmiata la prima ex, sì, ma ora arriva la seconda: e in carriera, Lukaku, ha già segnato tre volte alla Roma in cinque incroci con l’Inter. Due con Conte e una con Inzaghi. Questa volta, tra l’altro, la storia è delicata sul serio: la classifica è cortissima, ci sono sei squadre in due punti e il Napoli comanda il gruppo con un solo passo di vantaggio su Dea, Lazio, Inter e Fiorentina. Insomma: una vittoria serve tremendamente come anche una scossa all’attacco, il peggiore delle sei sorelle con 19 reti, e Rom è il centravanti principe“.