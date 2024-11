Cdm – Napoli, l’arbitro Massa non provoca buoni ricordi negli azzurri dopo la sfida con l’Inter del 2023

Il Corriere del Mezzogiorno si è soffermato sulla designazione di Davide Massa, che arbitrerà la sfida del Maradona in programma domenica prossima alle 18:00, Napoli-Roma: “Massa non ha lasciato ottimi ricordi nell’ultima direzione arbitrale contro l’Inter del 2023 proprio a Fuorigrotta. L’arbitro Massa, in Napoli-Inter del 2023, fu l’arbitro che concesse un rigore inesistente all’Inter per un presunto fallo di Anguissa e non assegnò un rigore netto su Osimhen. Inoltre, tutti a Napoli ricordano ancora il “rigorino” provocato da Anguissa a San Siro contro l’Inter e le relative polemiche innescate dalle dichiarazioni di Antonio Conte. Motivo per cui anche domenica la direzione di gara dell’arbitro Massa sarà sotto osservazione“.