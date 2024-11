Carrera: “Conte è sempre sul pezzo, diventa sempre più forte. Buongiorno ha qualità”

Massimo Carrera, allenatore e collaboratore di Antonio Conte ai tempi della Juventus e della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito del rendimento di Romelu Lukaku, oltre che del livello del tecnico dei partenopei. Di seguito, le sue parole. “Lautaro o Lukaku? Sono due ossi duri da affrontare. Lukaku è più fastidioso nel proteggere la palla, ed è insidioso per come va in profondità. Sono comunque due giocatori unici. Buongiorno ha grandi qualità, l’allenatore ci mette del suo per far esprimere il giocatore, Antonio è sempre sul pezzo, è come se giocasse anche lui. In questi anni ha avuto modo di guardare le partite, è diventato ancora più forte”.