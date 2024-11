Sky – Napoli-Roma, McTominay e Lukaku recuperano. Conte potrebbe lanciare un azzurro dal primo minuto

Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha svelato le ultime da Castel Volturno per quanto riguarda la preparazione in vista della partita contro la Roma. In particolare, si è parlato delle condizioni fisiche di alcuni giocatori, che in questi giorni hanno rimediato dei fastidi fisici. Di seguito, le ultime.

“Ci sono state delle preoccupazioni per McTominay ma sono sparite molto presto. Già la sera prima, lo scozzese aveva rassicurato. Poi, ieri si è presentato a Castel Volturno, un giorno in anticipo rispetto a quanto previsto per farsi controllare. Non ci sono problemi seri ed è a disposizione di Antonio Conte, che riaccoglie i Nazionali anche se con lentezza. Il rientro di Olivera che ha giocato stanotte avverrà venerdì, motivo per cui Spinazzola può essere candidato a giocare dal primo minuto, così come Lukaku. Dal Belgio sono arrivate delle ansie per un ginocchio infiammato, ma a dire il vero la sua condizione fisica è molto chiara a Castel Volturno e non sono scattati allarmi. Ieri si è allenato e sarà così anche oggi. Lobotka ieri ha giocato per un’ora con la Slovacchia, anche lui dovrà ritrovare la migliore condizione dopo un mese di stop, ma con la Roma sarà titolare”.