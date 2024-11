Sky – Il Napoli non ha fretta per il rinnovo di Kvara: il punto

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare per parlare del rinnovo di Kvaratskhelia. Ecco cosa ha dichiarato:

“Il rinnovo di Kvaratskhelia è una priorità per il Napoli, c’è la necessità di gratificare il calciatore anche dal punto di vista economico ma non c’è fretta. Il Napoli è in una situazione di estrema tranquillità da questo punto di vista, perché pensa di aver fatto dei passi giusti ma è chiaramente anche il giocatore che dovrà accettare le condizioni che il club pone. Sono delle condizioni importanti, sappiamo che molto ruota anche intorno alla clausola, che il club di Kvara vorrebbe relativamente bassa, il Napoli la vuole più alta. Mercato di gennaio? Sicuramente ci sarà la volontà da parte del Napoli d’intervenire in difesa con non un acquisto ma un’opportunità da cogliere, il Napoli su questo sarà vigile”.