Serie A, gli arbitri della tredicesima giornata. Milan-Juventus a Chiffi. La decisione di Rocchi su Mariani

L’Aia, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso note le designazioni per quanto riguarda la tredicesima giornata di Serie A. Big match di giornata sarà Milan-Juventus, in programma per sabato 23 novembre alle ore 18. L’incontro sarà diretto da Daniele Chiffi della sezione di Padova, mentre al Var presiederà Mazzoleni. L’Inter, invece, sarà di scena a Verona, partita che verrà arbitrata da Colombo, con Serra al Var. Sarà impegnato in questo weekend calcistico anche Maurizio Mariani, andando così a smentire le voci di una sua presunta “retrocessione” temporanea in Serie B. Infatti, è stato designato al Var per quanto riguarda le partite Parma-Atalanta e Como-Fiorentina.

H. VERONA – INTER Sabato 23/11 h.15.00

COLOMBO

DEI GIUDICI – CECCON

IV: FOURNEAU

VAR: SERRA

AVAR: MARINI

MILAN – JUVENTUS Sabato 23/11 h.18.00

CHIFFI

PERETTI – BACCINI

IV: ZUFFERLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PATERNA

PARMA – ATALANTA Sabato 23/11 h.20.45

MANGANIELLO

PRETI – BHARI

IV: MASSIMI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MARIANI

GENOA – CAGLIARI h.12.30

SOZZA

TOLFO – DI MONTE

IV: FELICIANI

VAR: MARINI

AVAR: NASCA

COMO – FIORENTINA h.15.00

MARCHETTI

MELI – ALASSIO

IV: SANTORO

VAR: MARIANI

AVAR: SERRA

TORINO – MONZA h.15.00

ABISSO

CECCONI – ZINGARELLI

IV: PRONTERA

VAR: DIONISI

AVAR: MAZZOLENI

LAZIO – BOLOGNA h. 20.45

RAPUANO

BINDONI – TEGONI

IV: COSSO

VAR: PEZZUTO

AVAR: MARESCA

EMPOLI – UDINESE Lunedì 25/11 h. 18.30

MARINELLI

LO CICERO – CORTESE

IV: PERRI

VAR: FABBRI

AVAR: MARESCA

VENEZIA – LECCE Lunedì 25/11 h. 20.45

PAIRETTO

MONDIN – GARZELLI

IV: AYROLDI

VAR: DI BELLO

AVAR: MERAVIGLIA