Policano: “Napoli-Roma match tattico e bloccato. Su Lukaku…”

Roberto Policano, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del match Napoli-Roma. Ecco cosa ne pensa:

“Napoli-Roma? La Roma deve ritrovare certezze, il Napoli con Conte le ha ritrovate, sbagliando solo due partite. Mi aspetto una partita bloccata, molto tattica. La Roma penserà a ritrovare solidità difensiva, con Ranieri che è un allenatore navigato che in questo momento si affida a giocatori di esperienza, come potrebbe essere Hummels se in condizione. Penserà contro il Napoli in primo luogo a non prenderle, provando a dare equilibrio alla squadra. Lukaku? Gli viene chiesto il gol ma fornisce un contributo e lavoro importante per la squadra, impressionante il modo in cui la aiuta anche quando non va in rete. I risultati positivi del Napoli sono dovuti anche al belga, ed al suo lavoro. Mi aspetto una Roma compatta in difesa ma il Napoli ha giocatori di qualità in grado di trovare soluzioni e mettere in difficoltà l’avversario”.