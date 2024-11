Pavarese: “Napoli-Roma un match decisivo! Su Lobotka…”

Gigi Pavarese, ex dirigente del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del match Napoli-Roma. Ecco cosa ne pensa:

“Lobotka di nuovo titolare? Credo che il Napoli i suoi passi li abbia fatti, il ragazzo viene da un lungo infortunio e contro l’Inter ha giocato solo un tempo, magari la gara in Nazionale gli serve per mettere minuti nelle gambe in vista della Roma. Se penso alla Roma non posso non ricordare lo straordinario gol di Careca, ad un passo dalla linea di fondo, contro Cervone, nell’anno del secondo scudetto azzurro. Direi che quella rete sia una delle cinque più belle di sempre realizzate al San Paolo-Maradona. Al di là di tutto, comunque, il futuro immediato ci dice che la Roma sarà smaniosa di fare bene e vorrà dare una risposta contro il Napoli: è tornato Ranieri, al quale auguro ogni bene, ma dal 25 novembre…”.